Kremlkritiker in schlechtem Zustand

Nawalny soll in Krankenhaus verlegt werden

19.04.2021, 12:51 Uhr | AFP

Nach Wochen im Hungerstreik wird Kremlkritiker Alexej Nawalny offenbar in ein Krankenhaus gebracht. Zuletzt soll sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert haben.

Angesichts seines bedrohlichen Gesundheitszustands soll der in Russland inhaftierte Kremlkritiker Alexej Nawalny in ein Krankenhaus für Häftlinge verlegt werden. Die russische Gefängnisbehörde erklärte am Montag, der Zustand des Oppositionellen sei "akzeptabel". Die Ärzte des 44-Jährigen, der sich seit rund drei Wochen im Hungerstreik befindet, hatten in den vergangenen Tagen hingegen vor einem Herzstillstand gewarnt.

Zuvor hatte unter anderem der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Russland aufgefordert, dem inhaftierten Kremlkritiker die nötige medizinische Behandlung zu ermöglichen. "Wir sind sehr besorgt über die Gesundheitssituation von Herrn Nawalny", sagte Borrell am Montag vor Beratungen der EU-Außenminister. Die EU mache Russland "für die Gesundheitssituation von Herrn Nawalny verantwortlich".

Nawalny nahestehende Ärzte hatten zuletzt vor einer drastischen Verschlechterung seines Gesundheitszustands gewarnt. Die USA hatten Moskau am Sonntag im Falle des Todes des langjährigen Kritikers von Präsident Wladimir Putin mit Konsequenzen gedroht.

EU-Außenminister beraten sich

Die EU-Außenminister beraten am Montag in einer Videokonferenz auch über die Lage in der Ukraine. Angesichts der groß angelegten Verlegung russischer Truppen an die ukrainische Grenze sei die Lage "sehr gefährlich", sagte Borrell. "Wir rufen Russland auf, die Truppen von der ukrainischen Grenze zurückzuziehen."

Nawalny hatte im vergangenen August einen Anschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok überlebt, für den er den Kreml verantwortlich macht. Er wurde danach nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt. Nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen und zu Haft in einem Straflager verurteilt. Angaben seiner Unterstützer zufolge klagte er zuletzt unter anderem über heftige Rückenschmerzen und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen.