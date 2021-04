In der Hauptstadt Wien

Österreich will Treffen zwischen Putin und Biden ausrichten

30.04.2021, 19:00 Uhr | dpa, t-online

Sebastian Kurz: Österreichs Bundeskanzler will das Treffen zwischen Biden und Putin in Wien stattfinden lassen. (Quelle: imago images)

Der Konflikt in der Ukraine soll Hauptgesprächsthema sein – in einem Telefonat hatte US-Präsident Joe Biden seinem Amtskollegen Wladimir Putin ein Treffen vorgeschlagen. Österreich will dieses ausrichten.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat erneut für sein Land als Gastgeber für einen möglichen Gipfel von Kremlchef Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Joe Biden geworben. Er habe die Hauptstadt Wien als Tagungsort vorgeschlagen, teilte der Kreml in Moskau am Freitag nach einem Telefonat Putins mit Kurz mit.

Außer Österreich hatte sich auch Finnland angeboten. Auch die Schweiz soll sich Medienberichten zufolge um eine Austragung bemühen. Biden hatte Putin angesichts erheblicher Spannungen zwischen beiden Staaten ein Gipfeltreffen in einem Drittland vorgeschlagen, nach seinen Vorstellungen im Sommer in Europa. Der Kreml hat bislang offengelassen, ob Putin die Einladung annimmt.

Bei dem Gespräch mit dem österreichischen Kanzler ging es dem Kreml zufolge auch um die Lage im Konfliktgebiet Ostukraine. Zudem sei die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny Thema gewesen.