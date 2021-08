Vorfall in der Ukraine

Mann mit Granate dringt in Regierungsgebäude ein – Festnahme

04.08.2021, 10:59 Uhr | dpa

Antiterrorpolizei in Kiew: Dort war ein Veteran mit einer Granate bewaffnet in ein Regierungsgebäude eingedrungen. (Archivfoto) (Quelle: Maxym Marusenko/imago images)

In Kiew sind Spezialeinheiten der Polizei zu einem Regierungsgebäude gerufen worden. Dort hatte ein Kriegsveteran angedroht, eine Handgranate explodieren zu lassen.

In der Ukraine ist ein Mann mit einer Handgranate in das Regierungsgebäude in der Hauptstadt Kiew eingedrungen. Er wurde wenig später am Mittwoch von Spezialkräften der Polizei festgenommen. Unklar war zunächst, warum er den Regierungssitz betrat. "Das ist eine scharfe Granate, bringt die Leute hier raus", sagte der Unbekannte in einer kursierenden Videoaufzeichnung. Dabei zeigte er den gezogenen Stift. Der Wachdienst rief die Polizei.

Ukrainischen Medienberichten zufolge soll der Mann ein mehrfach verwunderter Veteran des Dauerkonflikts in der Ostukraine sein. Verletzte gab es bei dem Vorfall am Mittwoch keine. Laut Polizei handelte es sich bei dem Gegenstand um eine scharfe Handgranate. Dem Mann drohen nun bis zu 15 Jahren Gefängnis.

Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Separatisten in der Ostukraine 2014 sind in dem Land unzählige Kriegswaffen im Umlauf. Bei dem Konflikt sind UN-Schätzungen zufolge mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Ein von Deutschland und Frankreich vermittelter Friedensplan liegt auf Eis.