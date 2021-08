UN ruft "Alarmstufe rot" aus

Weltklimarat warnt vor Kontrollverlust

09.08.2021, 10:17 Uhr | rtr, dpa

Die Erde wird sich bereits zehn Jahre früher als prognostiziert um 1,5 Grad erhöhen. Der Weltklimarat warnt eindringlich vor Extremwetterereignissen, die UN ruft die "Alarmstufe rot" aus.

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen warnt eindringlich vor einem bevorstehenden Kontrollverlust bei der Erderwärmung. Wenn nicht sofort und umfassend gehandelt werde, steige die Welttemperatur in den nächsten 20 Jahren um mehr als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit - und damit zehn Jahre früher als 2018 prognostiziert, heißt es in dem Bericht. Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht vor, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, mindestens aber deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Die Erderwärmung ist laut UN-Klimaexperten "eindeutig" durch den Menschen verursacht. Die Erwärmung um 1,1 Grad seit dem 19. Jahrhundert sei bis auf einen Bruchteil auf den Menschen zurückzuführen. "Die Rolle des menschlichen Einflusses auf das Klimasystem ist unbestritten", erklärte Valérie Masson-Delmotte, Ko-Vorsitzende der zuständigen IPCC-Arbeitsgruppe.

Dürren, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu

Schon jetzt habe sich soviel Treibhausgas in der Atmosphäre angesammelt, dass es schwerwiegende Klima-Veränderungen mit entsprechenden Folgen geben werde. Hitzewellen, die früher alle 50 Jahre vorgekommen seien, werde es künftig alle zehn Jahre geben, sagen die Experten voraus. Tropenstürme werden stärker, Regen- und Schneefälle nehmen zu. Es wird 1,7 mal so oft wie bisher zu Dürren kommen. Brände werden intensiver und dauern länger.



Früher sei der Zusammenhang einzelner Wetterereignisse mit dem Klimawandel unklar gewesen. "Aber jetzt können wir tatsächlich quantitative Aussagen über extreme Wetterereignisse treffen", erklärte Co-Autor Michael Wehner, Klimaforscher am Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien.

Eisschollen in der Arktis schmelzen – Meeresspiegel steigen unausweichlich

Die Arktis ist die Region, die sich am schnellsten erwärmt, mindestens doppelt so schnell wie der weltweite Durchschnitt. Eisschollen auf dem arktischen Ozean im Sommer werden selbst nach dem optimistischsten Szenario der Forscher bis 2050 verschwinden. Dieser Prozess ist schon seit den 70er Jahren in Gang. Die Eisschmelze bewirkt eine Rückkopplung: Während das Eis das Sonnenlicht reflektiert, nimmt die dunklere Wasseroberfläche die Strahlung auf, was die Erderwärmung noch verstärkt.

Selbst bei Einhalten des 1,5-Grad-Limits wird der Meeresspiegel in Hunderten oder Tausenden Jahren um zwei bis drei Meter und womöglich noch mehr steigen. Der Prozess beschleunigt sich mit der Polareis-Schmelze und der Erwärmung der Ozeane. Überflutungen von Küsten in einem Ausmaß, das früher nur einmal im Jahrhundert vorkam, passieren bis 2100 jedes Jahr.



Anstiege des Meeresspiegels von mehr als 15 Metern bis 2300 sind nicht auszuschließen, wenn Kipppunkte eintreten wie der Verlust der Arktis oder Waldsterben. "Je mehr wir das Klimasystem antreiben..., um so wahrscheinlicher überschreiten wir Schwellen, die wir kaum prognostizieren können", warnte Co-Autor Bob Kopp, Klimaforscher an der Rutgers University im US-Bundesstaat New Jersey.

Guterres: "Die Glocken läuten ohrenbetäubend"

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief die "Alarmstufe Rot" aus. "Die Glocken tönen ohrenbetäubend. Sie müssen das Ende von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen einläuten, bevor diese unsere Erde zerstören."



Der Bericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist der erste seit acht Jahren. Er fasst im Auftrag der knapp 200 UN-Staaten die wissenschaftliche Ergebnisse der vergangenen Jahre zusammen. 2022 soll er noch durch zwei weitere Kapitel ergänzt werden. So untersucht eines, die Folgen für Volkswirtschaften und wie sie sich anpassen können. Ein weiteres befasst sich dann mit Optionen, wie die Emissionen verringert werden können. Alles zusammen soll dann 2022 im sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats veröffentlicht werden.

Der jetzt veröffentlichte Bericht gilt als Leitlinie für die Weltklimakonferenz im November im Glasgow. Hier sollen die Staaten - wie im Klimavertrag von Paris vereinbart - neue Vorgaben zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes verbindlich festlegen. Das Ziel ist die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter zwei Grad - möglichst auf 1,5 Grad - gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Eine solche Erwärmung gilt als gerade noch beherrschbar.