Johnson und Trudeau sorgen bei G20-Gruppenfoto für Lacher

30.10.2021, 18:14 Uhr | dpa

Zum Start des G20-Gipfels in Rom haben Boris Johnson und Justin Trudeau für eine unterhaltsame Szene gesorgt. Beinahe wäre das Gruppenfoto ohne sie geschossen worden – doch dann fiel auf, dass zwei Plätze leer waren.

Mit einer kleinen Unpünktlichkeit haben der britische Premier Boris Johnson und Kanadas Regierungschef Justin Trudeau zum Start des G20-Gipfels in Rom für Erheiterung gesorgt. Ihre Amtskollegen hatten sich am Samstagvormittag schon zum Gruppenfoto aufgestellt und in die Kameras gelächelt, als auffiel, dass zwei Plätze auf dem Podium leer waren.



Justin Trudeau und Boris Johnson eilen auf das G20-Gruppenfoto: Die Verspätung der Premierminister von Kanada und Großbritannien brachte ihre Kollegen zum Lachen. (Quelle: Sean Kilpatrick/The Canadian Press via ZUMA/dpa)



In dem Moment erst kamen Johnson und Trudeau dazu. "Boris! Booorrris!", rief Italiens Ministerpräsident Mario Draghi seinem Kollegen aus Großbritannien feixend zu. Johnson und Trudeau huschten an den wartenden und amüsierten anderen Spitzenpolitikern vorbei.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte die beiden Zuspätkommer breit grinsend mit einem Handschlag, auch EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen musste lachen.