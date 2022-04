Außenministerin in Lettland

Auffahrunfall in Wagenkolonne von Annalena Baerbock

20.04.2022, 12:38 Uhr | dpa, t-online, pdi

Blechschaden am Pressebus: Bei dem Auffahrunfall in Riga wurde niemand verletzt. (Quelle: Patrick Diekmann/t-online)

Die Reise von Außenministerin Annalena Baerbock nach Lettland beginnt mit einer Schrecksekunde: Fahrzeuge ihrer Delegation sind in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde wohl niemand.

Auf der Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt der lettischen Hauptstadt Riga ist es am Mittwoch in der Kolonne von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu einem Auffahrunfall gekommen. Betroffen waren die beiden mit Journalisten besetzten Kleinbusse. "Ein Bus wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. Kühlflüssigkeit trat aus", berichtete t-online-Redakteur Patrick Diekmann von vor Ort. Verletzt wurde nach Angaben aus der Delegation niemand.

Bei dichtem Verkehr war die Kolonne zum Halten gekommen. Infolgedessen fuhr der erste Pressebus auf ein Fahrzeug der Delegation auf. Auch das folgende Fahrzeug konnte nicht rechtzeitig bremsen. Das Auto der Ministerin war nicht betroffen.

In Lettland, Estland und Litauen will sich die Ministerin mit ihren Kollegen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine austauschen. Erste Station ihrer Reise ist am Mittwoch die lettische Hauptstadt Riga.

Schwerpunkt ihrer Gespräche in den drei baltischen Ländern sind nach Angaben des Auswärtigen Amts die Reaktion von EU, Nato und der internationalen Gemeinschaft auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Ministerin hat sich bereits dafür ausgesprochen, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen.