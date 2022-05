Zugleich bremste der Kanzler Forderungen Macrons nach VertragsĂ€nderungen in der EU. Deutschland werde dabei nicht auf der Bremse stehen, sagte Scholz. Allerdings ließen sich viele Reformen fĂŒr eine grĂ¶ĂŸere Effizienz in der EU auch unterhalb der Ebene von Änderungen der EU-VertrĂ€ge erreichen, betonte er. Dazu gehöre auch die Abschaffung der Einstimmigkeit in vielen Politikbereichen. Auch Macron befĂŒrwortete, dass man in den Bereichen der Fiskal- und Verteidigungspolitik zu Mehrheitsentscheidungen in der EU ĂŒbergehen sollte. Mehr dazu lesen Sie hier.