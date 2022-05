"Mit großem Herzblut": Scholz lobt deutsche Soldaten

Der Kanzler verwies darauf, dass der Bundestag gerade die beiden Sahel-Mandate verlĂ€ngert habe. Diese sehen etwa einen verstĂ€rkten Einsatz im Rahmen des UN-Einsatzes Minusma in Mali vor. Die Ausbildung von Soldaten der Armee Malis ist dagegen gestoppt worden, unter anderem weil die dortige MilitĂ€rjunta mit russischen Söldnern zusammenarbeitet. Die Beteiligung der Bundeswehr an dem europĂ€ischen Ausbildungseinsatz EUTM soll aber kĂŒnftig vor allem auf Niger konzentriert werden.

Westlich orientierter Partner in unsicherem Gebiet

Die Sicherheitslage in der gesamten Sahelzone, die sich sĂŒdlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt, ist prekĂ€r. Etliche bewaffnete Gruppen sind dort aktiv. Einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Die InstabilitĂ€t ist ein Grund dafĂŒr, dass sich Menschen aus der Region zu Tausenden auf den Weg nach Europa machen.

Niger mit seinen knapp 25 Millionen Einwohnern gilt als wichtiger Partner Deutschlands im Kampf gegen den islamistischen Terror in der Sahelzone. Von der Bundesregierung wird das arme Land als "Anker der StabilitĂ€t" gesehen – vor allem jetzt, da in den NachbarlĂ€ndern Mali und Burkina Faso MilitĂ€rs an der Macht sind.

Erster Truppenbesuch des Kanzlers im Ausland

Scholz ist seit Sonntag auf Afrikareise. Es ist der erste Truppenbesuch des Kanzlers im Ausland. Am Montagmorgen flog er mit einer Bundeswehr-MilitĂ€rmaschine von der Hauptstadt Niamey nach Tillia. Nach seinem Truppenbesuch wollte Scholz politische GesprĂ€che in der Hauptstadt Niamey fĂŒhren.

Seinen ersten Stopp legte Scholz am Sonntag im Senegal ein. Dort sagte der Kanzler den von der weltweiten ErnĂ€hrungskrise betroffenen LĂ€ndern des Kontinents Hilfe zu. Außerdem bot er dem Senegal eine Zusammenarbeit bei der Gasförderung an. Am Dienstag wird Scholz in SĂŒdafrika, einem der wichtigsten PartnerlĂ€nder im Afrika sĂŒdlich der Sahara, erwartet.