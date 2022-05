Enddatum wurde aus dem Entwurf gestrichen

FĂŒr die GrĂŒnen in der Ampel-Koalition in Deutschland dĂŒrfte das Bekenntnis der G7 trotz des Fehlens des Datums RĂŒckenwind sein. Im Koalitionsvertrag ist verankert, dass "idealerweise" der Kohleausstieg 2030 statt wie bisher bis spĂ€testens 2038 kommen soll. Zudem hat Habeck in einem Gesetzespaket vorgeschlagen, dass der Stromsektor bis 2035 ohne Emissionen auskommen soll. Dies stĂ¶ĂŸt aber auf Widerstand der FDP , die es im parlamentarischen Verfahren noch Ă€ndern könnte.

Der Verweis im Entwurf zum Abschlussdokument fĂŒr ein Aus fĂŒr "klimaschĂ€dliche" Kohlekraftwerke bedeutet allerdings, dass Anlagen mit einer Abscheidung des CO2 weiter laufen dĂŒrften. Diese CCS-Technik (Carbon Capture and Storage, zu Deutsch: Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff) treiben verschiedene LĂ€nder voran, in Deutschland ist eine unterirdische Speicherung des CO2 aber faktisch verboten.

G7 wollen "Klimaclub" grĂŒnden

Im Mitteilung knĂŒpften die G7-Minister zudem an BeschlĂŒssen aus dem vergangenen Jahr an und machten sie konkreter. Die Subventionen fĂŒr fossile EnergietrĂ€ger wollen die Staaten bis 2025 so weitgehend stoppen und die internationale Finanzierung von Gas-, Öl- oder Kohleprojekten in diesem Jahr auslaufen lassen. Ausnahmen sollen nur in engen Grenzen zugelassen werden, wenn die Vorhaben einen Klimaeffekt haben. Dies könnte beispielsweise die Reparatur von lecken Gas-Anlagen sein.