"Die Chinesen haben ihre WindkanÀle mit derselben Geschwindigkeit aufgebaut, wie die USA ihre abgebaut haben", sagt der Technologieexperte Mark Lewis CNN. Alle sechs Monate nehme China einen neuen Windkanal in Betrieb. "Wir brauchen wirklich diese Testinfrastruktur, um in dem Forschungsbereich voranzukommen", so Lewis.

Seit den 1960er-Jahren wird an Hyperschallwaffen geforscht

Das Problem ist dabei nicht die GrĂ¶ĂŸe der Anlagen: "Niemand auf der Welt testet ein sechs Meter langes Hyperschallobjekt in OriginalgrĂ¶ĂŸe", erklĂ€rt Chris Combs. "So ein Windkanal existiert gar nicht, der mĂŒsste viel zu viel zu Luft ansaugen." Stattdessen werden Miniaturmodelle aus dem 3D-Drucker getestet. Der Windkanal, mit dem Combs arbeitet, ist gerade einmal 20 Zentimeter lang. Doch die Technik dahinter ist so aufwendig, dass der Bau der Anlage drei Jahre gedauert hat. Die grĂ¶ĂŸten WindkanĂ€le fĂŒr Hyperschalltests sind laut CNN knapp 2,50 Meter lang – der Bau solcher Anlagen dauere aber fĂŒnf bis zehn Jahre.

Die Forschung an Hyperschallwaffen begann in den USA und in der Sowjetunion schon in den 1960er-Jahren. Die Grundidee besteht darin, eine Rakete nicht vom Boden oder von einem Schiff aus zu starten, sondern von einem Flugzeug in großer Höhe. Dort ist der Luftwiderstand so gering, dass eine Rakete deutlich höhere Geschwindigkeiten erreicht. Auch die hohe Wendigkeit der Geschosse macht es schwierig, sie abzufangen.