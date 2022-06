Nordkoreas erste Außenministerin polterte schon gegen Trump

Nordkorea hat zum ersten Mal eine Au├čenministerin. Choe Son Hui stand bereits beim Gipfeltreffen mit Donald Trump im Rampenlicht ÔÇô und erlangt ihren Posten nun in einer sich zuspitzenden Lage.

Die erfahrene Diplomatin Choe Son Hui ist neue Au├čenministerin Nordkorea . Die vorherige Vize-Au├čenministerin wurde bei einem Treffen der Kommunistischen Partei unter der Leitung von Machthaber Kim Jong Un ernannt, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag berichtete. Sie l├Âst Ri Son Gwon ab, ein Ex-Milit├Ąr, der vor seinem Ministerposten die Gespr├Ąche mit S├╝dkorea gef├╝hrt hatte.

Die Karrierediplomatin Choe, die flie├čend Englisch spricht, war eine enge Beraterin Kims in den Atomgespr├Ąchen mit den USA und begleitete ihn auch zu Gipfeltreffen mit dem damaligen US-Pr├Ąsidenten Donald Trump . Nach dem gescheiterten Gipfeltreffen in Hanoi 2019 machte sie bei einer seltenen Pressekonferenz die USA f├╝r das Scheitern der Gespr├Ąche verantwortlich. "Ich denke, die Vereinigten Staaten haben mit der Ablehnung unserer Vorschl├Ąge eine einmalige Gelegenheit verpasst", sagte sie.

Nach offiziellen Angaben leitete sie in den vergangenen Jahren unter anderem die Abteilung f├╝r Nordamerika-Angelegenheiten und war Direktorin des nordkoreanischen Instituts f├╝r Amerikastudien. Ihre diplomatische Karriere begann sie in der Forschungsabteilung des Au├čenministeriums sowie als ├ťbersetzerin. Sie soll in China, ├ľsterreich und Malta studiert haben.