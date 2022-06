Der Streit mit der TĂŒrkei ĂŒber einen Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands könnte sich nach EinschĂ€tzung von Nato-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg noch einige Zeit hinziehen. "Ich möchte, dass dieses Problem so schnell wie möglich gelöst wird", sagte Stoltenberg am Sonntag in Finnland nach einem Treffen mit PrĂ€sident Sauli Niinistö. Bis zum Nato-Gipfel in Madrid am Ende des Monats werde dies aber voraussichtlich nicht passieren.