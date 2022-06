Ruanda-Flug gestoppt – Britische Regierung will Urteil anfechten

Bislang hat das Stra├čburger Gericht auch in Gro├čbritannien in solchen Fragen das letzte Wort. Die j├╝ngste Entscheidung d├╝rfte die Debatte befeuern, ob dies so bleiben soll. Danach gefragt, deutete Premierminister Boris Johnson am Dienstag in einem Interview an, dass ├änderungen nicht auszuschlie├čen seien.