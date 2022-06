Umstrittener Abschiebeflug nach Ruanda gerichtlich gestoppt

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Worum geht es beim Ruanda-Pakt?

London hatte mit dem f├╝r den sp├Ąten Dienstagabend geplanten Flug seinen umstrittenen Ruanda-Pakt einl├Ąuten wollen, mit dem die konservative Regierung weitere Schutzsuchende von der Einreise ins Vereinigte K├Ânigreich abschrecken will.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Schutzsuchende, die illegal nach Gro├čbritannien gelangt sind, unabh├Ąngig von ihrer Nationalit├Ąt oder Herkunft in das ostafrikanische Land gebracht werden und dort gegen Zahlungen der britischen Regierung die M├Âglichkeit f├╝r einen Asylantrag erhalten. Auch wenn sie dort als Fl├╝chtlinge anerkannt werden, soll es in keinem Fall eine R├╝ckkehr nach Gro├čbritannien geben.

UN sieht Plan als Bruch internationalen Rechts

Die Vereinten Nationen und viele andere Organisationen sehen darin einen Bruch internationalen Rechts und einen gef├Ąhrlichen Pr├Ązedenzfall. Sogar der zur politischen Neutralit├Ąt verpflichtete Thronfolger Prinz Charles soll sich Medienberichten zufolge "entsetzt" ├╝ber den Plan ge├Ąu├čert haben.

Von britischen Gerichten gab es f├╝r den Flug zwar grunds├Ątzlich gr├╝nes Licht, allerdings waren viele Einzelklagen erfolgreich, weshalb die Zahl der f├╝r Dienstagabend eingeplanten Passagiere in den Tagen zuvor immer kleiner wurde. In den Stunden vor dem geplanten Abflug sorgte die au├čergew├Âhnliche Intervention des Europ├Ąischen Gerichtshof f├╝r Menschenrechte in Stra├čburg dann daf├╝r, dass die Zahl der Ausreisenden schlie├člich auf null sank und der Flug komplett gestrichen wurde.

Plan f├Ąllt in sich zusammen "wie ein Kartenhaus"

Die Entscheidung des Stra├čburger Gerichts l├Âste gewisserma├čen eine Kettenreaktion aus: Die verbleibenden Betroffenen konnten sich auf die Entscheidung berufen und auch ihre eigene Ausreise zun├Ąchst erfolgreich verhindern. In gerade einmal gut einer Stunde sei der Plan f├╝r den ersten Ruanda-Flug "wie ein Kartenhaus" in sich zusammengefallen, kommentierte der BBC-Korrespondent Dominic Casciani nach der Entscheidung.

Stra├čburg hatte die britischen Beh├Ârden in einer sogenannten einstweiligen Ma├čnahme aufgefordert, einen irakischen Asylsuchenden, der urspr├╝nglich an Bord sein sollte, fr├╝hestens drei Wochen nach einer finalen Entscheidung in seinem in Gro├čbritannien laufenden Verfahren au├čer Landes zu bringen. Einstweilige Ma├čnahmen sind dem Gericht zufolge verbindlich und werden nur selten und bei unmittelbarer Gefahr eines irreparablen Schadens ausgesprochen.

Der Europ├Ąische Gerichtshof f├╝r Menschenrechte geh├Ârt zum Europarat. Gemeinsam setzen sich die von der Europ├Ąischen Union unabh├Ąngigen Organe f├╝r den Schutz der Menschenrechte in den 46 Mitgliedstaaten ein.

Bislang hat das Stra├čburger Gericht auch in Gro├čbritannien in solchen Fragen das letzte Wort. Die j├╝ngste Entscheidung d├╝rfte die Debatte befeuern, ob dies so bleiben soll. Danach gefragt, deutete Premierminister Boris Johnson am Dienstag in einem Interview an, dass ├änderungen nicht auszuschlie├čen seien.