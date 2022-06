Brisantes Leak kurz vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs: Details zum Polizeieinsatz in Elmau 2015 sind jetzt öffentlich. Das Problem: Dieses Jahr findet der Gipfel am selben Ort statt.

Wenige Tage vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen sind im Internet vertrauliche Dokumente der Polizei vom dortigen Treffen der Regierungschefs im Jahr 2015 veröffentlicht worden. Unter den Dateien sind mehrere als Verschlusssache deklarierte Papiere. Diese sind eigentlich nur fĂŒr den internen Dienstgebrauch bei der Polizei bestimmt und dĂŒrfen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Mehrere Quellen in Sicherheitskreisen bestĂ€tigten der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, dass die Dokumente authentisch seien. ZunĂ€chst hatte der Bayerische Rundfunk ĂŒber die Veröffentlichung berichtet.

"Keine unmittelbaren RĂŒckschlĂŒsse"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann versuchte am Sonntag, die brisanten Veröffentlichungen einzuordnen: "Wir gehen im Moment davon aus, dass es nicht kritisch ist fĂŒr den Einsatz, der jetzt bevorsteht", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Veranstaltung in Erlangen. "Wir manchen manches Ă€hnlich wie vor sieben Jahren. Die Polizei macht aber auch vieles anders als vor sieben Jahren. Insofern lassen sich aus dem, was veröffentlicht worden ist, keine unmittelbaren RĂŒckschlĂŒsse auf das Vorgehen der Polizei in den nĂ€chsten Tagen ziehen."