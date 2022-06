G7-Gipfel: Selenskyj fordert Kraftakt für Kriegsende in diesem Jahr

Der ukrainische PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj hat von den G7-Staaten eine Kraftanstrengung gefordert, um den Krieg in seinem Land noch in diesem Jahr zu beenden. Per VideogesprĂ€ch rief Selenskyj am Montag die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe auf, "alles zu tun", um dieses Ziel zu erreichen, wie es aus G7-Kreisen bei dem Gipfel auf Schloss Elmau hieß. Die Fortsetzung des Krieges durch den Winter wĂŒrde sein Land vor große Probleme stellen.