Syrien-Hilfe: Russland setzt sich mit Forderung im UN-Sicherheitsrat durch

Nach tagelangen Verhandlungen hat der UN-Sicherheitsrat einen Kompromiss gefunden, um die ausgelaufene Hilfe f├╝r notleidende Menschen in Syrien doch noch zu verl├Ąngern. Das Gremium verabschiedete am Dienstag in New York eine Resolution, die den wichtigen Hilfsmechanismus f├╝r das B├╝rgerkriegsland zun├Ąchst f├╝r sechs Monate verl├Ąngert ÔÇô mit der Option auf eine weitere, ebenfalls sechsmonatige Verl├Ąngerung. Zudem soll ein spezieller Bericht zur humanit├Ąren Situation in Syrien vorgelegt werden. Russland setzte sich letztlich mit seiner Forderung nach einer Verl├Ąngerung um zun├Ąchst nur sechs Monate durch.