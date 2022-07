Welthungerhilfe zur Krise: "Hunger zählt zu den Mitteln, die Welt zu destablisieren"

Die Zahl der Hungernden wird weiter steigen. In den aktuellen Zahlen sind die Menschen, die jetzt aufgrund der massiven Preissteigerungen zusätzlich in den Hunger getrieben werden, noch gar nicht eingerechnet. Aufgrund der Blockade der Weizenexporte und der erschwerten Anbaubedingungen in der Ukraine wird die Verunsicherung auf dem Weizenmarkt zunehmen. Zuletzt ist der Weizenpreis gesunken, weil es weniger Nachfrage gab – denn der Preis war so hoch, dass sich viele Länder den Weizen nicht leisten konnten.