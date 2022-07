Haushalt 2023 | Grüne gegen Einsparungen in Baerbock-Etat: "Dramatische Folgen"

Aktualisiert am 14.07.2022 - 10:49 Uhr

Aktualisiert am 14.07.2022 - 10:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gr├╝ne wollen K├╝rzungen in Baerbock-Etat verhindern

Weniger Geld f├╝r internationalen Austausch ÔÇô und das in Zeiten wie diesen? Sogar aus den Regierungsfraktionen erntet die Ampel daf├╝r Widerspruch.

"Solche K├╝rzungen h├Ątten dramatische Folgen ÔÇô f├╝r Forschende und Studierende, aber auch nicht zuletzt f├╝r die Wettbewerbsf├Ąhigkeit und Reputation des Forschungsstandortes Deutschland insgesamt", sagte Gr├╝nen-Politiker Kai Gehring t-online, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag. "Wir stehen jetzt am Beginn der Haushaltsberatungen f├╝r 2023 und werden uns daf├╝r einsetzen, derartige K├╝rzungen abzuwenden."

Die Bundesregierung will mit dem Haushalt 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten, was in den Etats der Ministerien zu erheblichem Spardruck f├╝hrt. Das Ausw├Ąrtige Amt, das die Kultur- und Bildungspolitik und damit Organisationen wie den DAAD f├Ârdert, soll dem Entwurf zufolge etwa zehn Prozent einsparen.