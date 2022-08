Konflikt zwischen China und Taiwan: "Dann geht weltweit nichts mehr"

Über die Person

Sascha Pallenberg ist Blogger und Experte für Digitales. Er war unter anderem als Head of Digital Transformation bei Daimler, heute schreibt er in seinem Newsletter "MeTacheles" über Tech, Nachhaltigkeit und Kommunikation. Zudem ist er "Chief Awareness Officer" bei der Nachhaltigkeitsplattform "Aware". Der Deutsche lebt seit 2009 in Taipeh. Bereits bei seinem ersten Besuch in Taiwan sei ihm klar geworden, dass er dort leben wolle, sagt Pallenberg.