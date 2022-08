Aktualisiert am 19.08.2022 - 13:29 Uhr

Aktualisiert am 19.08.2022 - 13:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Neun Tote bei Raketenangriff in Nord-Syrien

Neun Menschen sind bei einem Raketenangriff in Al-Bab in Syrien gestorben. Die die Provinz kontrollierenden Rebellen wollen nichts damit zu tun haben.

Bei einem Raketenangriff auf einen Markt in der nordsyrischen Stadt Al-Bab sind Rettungskräften zufolge neun Menschen getötet worden, darunter mindestens fünf Kinder. Mindestens 28 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Hilfsorganisation Weißhelme, die in den noch von Rebellen gehaltenen Gebieten arbeitet, am Freitag mit.