Angriff auf Armenien: Aserbaidschan meldet mehr als 70 tote Soldaten

Bei den jüngsten schweren Kämpfen gegen das Nachbarland Armenien sind laut offiziellen Angaben aufseiten Aserbaidschans bislang 71 Soldaten getötet worden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Baku am Donnerstag mit. Armenien hatte zuvor von 105 getöteten eigenen Landsleuten berichtet.

Die autoritär geführte Südkaukasus-Republik Aserbaidschan hatte Armenien in der Nacht zum Dienstag angegriffen und das mit einem angeblich vorausgegangenen armenischen Sabotageversuch begründet. Der Südkaukasus-Experte Stefan Meister hält diese Begründung allerdings für unglaubwürdig. Er sagte t-online: "Armenien ist militärisch in einer solch geschwächten Position, dass es alles vermeidet, was Aserbaidschan provozieren könnte." Mehr dazu lesen Sie hier.