Aserbaidschans Angriff auf Armenien: "Das ist eine völlig andere Eskalationsstufe"

Man muss es klar sagen: Russland ist geschwächt. Es hat Truppen aus der Region abgezogen, um diese in der Ukraine einzusetzen. Der Ukraine-Krieg spielt Aserbaidschan in die Hände – und es nutzt die Situation aus.

In der Türkei wird im kommenden Jahr gewählt. Aserbaidschan spielt eine gewisse Rolle in der Innenpolitik , Armenien ist Erdoğan egal. Deshalb wird er beispielsweise aktuell keine Grenzen öffnen für Armenier. Er wird sich rhetorisch und diplomatisch auf die Seite von Aserbaidschan stellen und möglicherweise auch weitere Waffen liefern.

Was kann die EU, was kann Deutschland tun?

Wir sind in Deutschland mit anderem beschäftigt. Wir haben eine Energiekrise, sind auf Russland konzentriert, denken nicht strategisch, verstehen überhaupt nicht, was in diesen Regionen passiert – und wie der Südkaukasus mit der Ukraine verbunden ist. Das ist ein Bankrott für die deutsche und europäische Politik – kein Mitgliedsstaat, auch nicht Deutschland, engagiert sich ernsthaft in dieser Schlüsselregion. In Deutschland beobachten wir eine Nabelschau und sehen nicht, wie um uns herum alles in die Luft fliegt, wenn wir uns nicht stärker engagieren.