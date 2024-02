Das russische Militär nutz Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zufolge einen 30 Kilometer langen Güterzug, um sich in der besetzten ukrainischen Region Donezk zu verteidigen. Der sogenannte Zarenzug befindet sich demnach zwischen den Orten Olenivka und Volnovakha und soll künftige Offensiven der ukrainischen Armee aufhalten.