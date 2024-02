Videotranskript lesen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben das Tunnelsystem entdeckt, in dem sich der Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, nach den Anschlägen vom 7. Oktober versteckt hatte.



Die Soldaten zeigen Badezimmer und eine Küche sowie ein weiteres Zimmer, das als Aufenthaltsraum für die Leibwächter al-Sinwars genutzt worden sein soll. Die Räume wirken besser ausgestattet als in anderen Tunnelsystemen, die die israelische Armee bislang entdeckt hatte.



In diesem Zimmer soll den Angaben zufolge Jihia al-Sinwar selbst gelebt haben. Die Soldaten zeigen einen Safe und große Mengen Bargeld. Die gefundene Summe soll sich auf mehrere Millionen Dollar und israelische Schekel belaufen. Laut israelischen Angaben musste der Hamas-Anführer das Geld und weitere Habseligkeiten zurücklassen, als er vor nahenden israelischen Soldaten flüchtete.



"Ihm geht es gut hier mit seinen Millionen, während die Zivilisten oben in Armut leben und verhungern", merkt ein Soldat im Video an.



Bereits im Vorfeld hatte die israelische Armee eine Aufnahme veröffentlicht, die Jihia al-Sinwar und seine Familie in der Tunnelanlage zeigen soll. Angeblich handelt es sich hier um einen Bruder, eine der Ehefrauen und drei Kinder des Hamas-Anführers, sowie um al-Sinwar selbst.