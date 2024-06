Kein Durchbruch bei Geisel-Verhandlungen in Aussicht

"Es ist eine unmögliche, schreckliche Situation, wenn ein Mensch, den man liebt, in der Hölle lebt", so Jonathan Dekel-Chen, der Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem lehrt. Die Geiseln im Gazastreifen lebten nur von einem Augenblick zum nächsten, ist sich der Vater sicher.