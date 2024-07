Der auch als Oslo-Übereinkommen oder Streubomben-Konvention bekannte völkerrechtliche Vertrag verbietet den Einsatz, die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb sowie die Lagerung, Zurückhaltung und Weitergabe von Streumunition. Der Vertrag ist am 1. August 2010 in Kraft getreten, insgesamt haben ihn bisher 111 Staaten ratifiziert, darunter auch Deutschland. Die Ratifizierung durch weitere 13 Staaten steht noch aus. Litauen war 2011 als 55. Staat beigetreten.

"Treffen zu 90 Prozent die Zivilbevölkerung"

Besonders Kinder seien durch die Submunition gefährdet, erklärt Fischer weiter. Aus ihrer Arbeit unter anderen in Laos kenne die Organisation die langfristigen Folgen des Einsatzes von Streumunition. In Laos herrschte bis 1975 ein mehr als 20 Jahre andauernder Bürgerkrieg. Auch Jahrzehnte nach ihrem Einsatz lägen weiterhin Hunderttausende Blindgänger aus Streumunition und verletzten oder töteten regelmäßig Menschen, so Fischer. Handicap International hilft unter anderem bei der Räumung von Blindgängern und der Aufklärung der Zivilbevölkerung in betroffenen Staaten.