Aktualisiert am 01.10.2024 - 21:02 Uhr

Aktualisiert am 01.10.2024 - 21:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Terroristen töten Passanten an Straßenbahn-Haltestelle

Attentat in Tel Aviv

Während sich Israel auf einen Großangriff des Irans einstellt, greifen zwei mutmaßliche Terroristen in Tel Aviv an. Mehrere Menschen werden teils tödlich verletzt.

Kurz vor dem iranischen Raketenangriff auf Israel sind im Süden der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv bei einem Schuss- und Messerangriff mehrere Menschen getötet worden. Laut Polizeiangaben kamen mindestens sechs Menschen bei dem Vorfall in Jaffa, einem arabisch geprägten Viertel von Tel Aviv, ums Leben. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um Zivilisten.

Terroristen attackieren an Haltestelle

Laut dem Leiter des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom (MDA), Eli Bin seien Menschen an zwei verschiedenen Orten verletzt worden. Unter den "zahlreichen Verletzten" seien mehrere Menschen bewusstlos, hieß es in einer separaten Erklärung. Laut Medienberichten handelte es bei einem der Tatorte um eine Straßenbahnhaltestelle, an der Passagiere warteten.