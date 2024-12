Rebellen rücken weiter vor – Anführer will Assad stürzen

Aktualisiert am 06.12.2024 - 11:08 Uhr

Aktualisiert am 06.12.2024 - 11:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Abu Mohammed al-Dschulani will Syrien von der Assad-Diktatur befreien. Danach soll es keine Willkürherrschaft geben, verspricht der islamistische Rebellenführer.

Das Ziel der syrischen Rebellenallianz ist nach Worten des Anführers Abu Mohammed al-Dschulani der Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad. Das Scheitern sei schon immer im Regime selbst gekeimt, sagte Al-Dschulani dem US-Sender CNN . Die Iraner und Russen hätten versucht, es wiederzubeleben. "Aber die Wahrheit bleibt: Dieses Regime ist tot", so der Rebellenanführer.

Al-Dschulani plant in Syrien ein auf Institutionen basierendes Regierungssystem zu errichten – nicht eines, in dem ein einzelner Herrscher willkürlich Entscheidungen treffe, sagte er. "Wir sprechen nicht über die Herrschaft von Einzelpersonen oder persönliche Launen", sagte der Anführer der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS).

Syrien: Rebellen rücken auf Homs vor

Mitte vergangener Woche hatten die Rebellen unter der Führung von HTS ihre Offensive im Nordwesten Syriens begonnen und am Wochenende die Kontrolle über Aleppo übernommen, der zweitgrößten Stadt des Landes. Neben mehr als 200 Dörfern und Positionen nahmen sie zuletzt Hama ein. Nächstes Ziel ist das rund 40 Kilometer südlich gelegene Homs, die drittgrößte Stadt des Landes und wichtiger Knotenpunkt auf dem Weg nach Damaskus , zur Mittelmeerküste und in den Libanon .

Aktivisten zufolge haben die Rebellen bereits die Kontrolle über das nördliche Umland von Homs übernommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Freitag, dass die oppositionellen Milizen bis auf fünf Kilometer aus nördlicher Richtung an die Stadt herangerückt seien. Die Orte Talbiseh und Rastan stehen demnach nun unter ihrer Kontrolle. In Talbiseh habe es Beschuss der Regierungstruppen gegeben. Beide Orte waren zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs Hochburgen der Oppositionskräfte.