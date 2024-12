Kämpfer islamistischer Milizen haben das Militärgefängnis Saidnaja in Syrien gestürmt und die dort inhaftierten Häftlinge freigelassen. Das Gefängnis ist laut dem "European Center for Constituional and Human Rights" bekannt für systematische Folter und Massenhinrichtungen unter dem Assad-Regime. Erste Videoaufnahmen in den Sozialen Medien zeigen Szenen aus dem Inneren der Haftanstalt.