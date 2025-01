Absperrung vor Justizgebäude in Teheran: In der iranischen Hauptstadt wurden zwei Richter erschossen. (Quelle: reuters)

In der iranischen Hauptstadt hat ein Unbekannter zwei Richter getötet. Sein genaues Motiv ist noch unklar.

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Behördenangaben zufolge zwei Richter des Obersten Gerichts erschossen worden. Sie seien mit Fällen der nationalen Sicherheit wie etwa Spionage und Terrorabwehr betraut gewesen, teilte ein Justizsprecher am Samstag im Staatsfernsehen mit. Ein weiterer Richter und sein Leibwächter wurden bei dem Anschlag schwer verletzt. Der Angriff ereignete sich demnach vor dem Obersten Gerichtshof. Der Angreifer habe sich danach selbst getötet.

Die Motive der Tat blieben aber zunächst unklar. Der Angreifer habe keinen Fall vor dem Obersten Gericht gehabt. Ein Justizsprecher deutete allerdings an, dass die Tat mit den Fällen der Richter in Verbindung stehen könnte. Im vergangenen Jahr habe die Justiz umfangreiche Anstrengungen unternommen, um Spione und terroristische Gruppen zu identifizieren, was Zorn und Unmut unter den Feinden der Islamischen Republik hervorgerufen habe, sagte er. Staatliche Medien bezeichneten den Vorfall als "Terrorakt".