Auch der Angriffszeitpunkt war kein Zufall. Parallel zur Aktion sprachen russische und ukrainische Unterhändler über eine mögliche Waffenruhe. Mit dem Schlag auf die russische Atomflotte setzte die Ukraine auch am Verhandlungstisch ein Signal. Von "the Art of Brinkmanship" sprechen Militärfachleute, der Kunst der Verhandlungsführung, einen militärischen Konflikt gezielt an den Rand einer maximalen Eskalation zu führen. Das Ziel: Bei den Verhandlungen Druck aufbauen.