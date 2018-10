Polizei durchsucht Gebiet nahe Instanbul

Leiche von Journalist Khashoggi in Wald vermutet

19.10.2018, 17:19 Uhr | rtr

Die Polizei in der Türkei glaubt zu wissen, wo sich die Leiche des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi befindet. Insidern zufolge wird ein Wald nahe Istanbul durchsucht.

Die türkische Polizei sucht Behördenvertretern zufolge nach der Leiche des vor zweieinhalb Wochen verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Die bisherigen Ermittlungen ließen vermuten, dass die sterblichen Überreste womöglich im Belgrader Wald am Rande von Istanbul sowie in einem ländlichen Gebiet in der Nähe der Stadt Yalova südlich der Bosporus-Metropole am Marmarameer seien, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von zwei Insidern.



Einer von ihnen ergänzte, bei der Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats und der Residenz des Konsuls seien zahlreiche Proben genommen worden. Sie würden nun auf DNA-Spuren des Journalisten hin untersucht.





Verschwundener Journalist: Trump rechnet mit Tod von Jamal Khashoggi





Die Türkei geht davon aus, dass Khashoggi in dem Konsulat getötet und seine Leiche zerstückelt und fortgeschafft wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück. Auch US-Präsident Donald Trump geht inzwischen davon aus, dass Khashoggi tot ist. Der Journalist war ein Kritiker des saudi-arabischen Königshauses, lebte in den USA und schrieb für die "Washington Post".