Nahost-Konflikt

Palästinenser: Israel zerstört Häuser an Sperranlage

22.07.2019, 10:36 Uhr | dpa

Ein Bulldozer des israelischen Militärs kommt beim Abriss eines Hauses in Sur Bahir zum Einsatz: Israel argumentiert, mehrere Häuser in dem Ort ständen zu nah an der Sperranlage, die im Rahmen des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern errichtet wurde. (Quelle: Reuters)

Nach Angaben der Palästinenser hat Israel damit begonnen, Häuser nahe der Sperranlage im Konfliktgebiet zu zerstören. Die Angst vor weiteren Abrissen wächst – und heizt den Konflikt zusätzlich an.

Die israelische Armee hat nach palästinensischen Angaben mit der Zerstörung von mehreren Häusern in Ost-Jerusalem an der von Israel gebauten Sperranlage begonnen. Nach früheren Angaben des UN-Nothilfebüros Ocha handelt es sich vor allem um rund 70 Wohnungen, die sich noch im Bau befinden. Es sind aber auch drei Haushalte mit insgesamt 17 Bewohnern betroffen.

Die Bewohner seien von Soldaten aus den Gebäuden geholt worden, teilten palästinensische Aktivisten am Montag mit. Die Häuser seien mit Sprengsätzen versehen worden. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Nach Angaben von Ocha argumentiert Israel, dass die Gebäude zu nahe an der Sperranlage stünden, die Israel und das besetzte Westjordanland trennt. Die Palästinenser sagen, dass die Sperranlage durch ihr Viertel Sur Bahir verläuft. Nur ein Teil des Gebiets stehe unter israelischer Kontrolle, der andere allerdings unter palästinensischer Verwaltung im Westjordanland.

Rückgang der Anschläge seit Errichtung der Sperranlage

Walid Asaf von der palästinensischen Autonomiebehörde kritisierte die Anordnung der Zerstörung als unfair. Sie werde Israel "den Vorwand geben, Tausende andere Gebäude in der Nähe der Mauer zu zerstören".

Israel hatte 2002 nach schweren palästinensischen Anschlägen mit dem Bau der Sperranlage begonnen. Seitdem ist die Zahl der Anschläge deutlich zurückgegangen. Kritik gab es, weil die Anlage an vielen Stellen weit in das von Israel besetzte Westjordanland hereinreicht. An bestimmten Abschnitten besteht sie aus einer hohen Betonmauer, an anderen aus einem Zaun.







Wie Ocha berichtet, haben Palästinenser in den vergangenen 15 Jahren in Sur Bahir viel in Bereichen gebaut, die nicht von der Jerusalemer Stadtverwaltung kontrolliert werden. Ein Grund sei, dass Palästinenser in Ost-Jerusalem große Probleme hätten, eine Baugenehmigung zu bekommen. Gegen viele dieser Gebäude habe Israel allerdings eine Anordnung zur Zerstörung erwirkt.