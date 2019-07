Unruheregion im Himalaya

Indien schickt weitere 10.000 Soldaten nach Kaschmir

27.07.2019, 14:05 Uhr | dpa

Soldaten an der Grenze zu Pakistan in Kaschmir: In der Region kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen Sicherheitskräften und muslimischen Separatisten. (Archivbild) (Quelle: Mukesh Gupta/Reuters)