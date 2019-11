Israel veröffentlicht Video

Rakete aus dem Gazastreifen schlägt in Haus ein

01.11.2019, 22:29 Uhr | dpa , t-online.de , jmt

Militante Palästinenser haben nach israelischen Angaben Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert. Zuvor heulten die Sirenen in dem Ort Sderot im Süden Israels.

Nach Angaben der israelischen Armee haben militante Palästinenser am Abend mehrere Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Ein Video soll zeigen, wie sieben Raketen von der Raketenabwehr "Iron Dome" abgefangen werden. Zuvor hatten unter anderem die Sirenen in dem Ort Sderot im Süden Israels geheult. Dem Außenministerium zufolge suchten tausende Zivilisten in Schutzräumen Zuflucht.



Zehn Minuten nach dem ersten Beschuss später meldete die Armee dann weiteren Raketenbeschuss. Nach Angaben des Rettungsdienstes schlug eines der Geschosse in ein Wohnhaus in Sderot ein. Es sei niemand dabei verletzt worden. Erst am Donnerstag hatten militante Palästinenser nach israelischen Angaben eine Rakete nach Israel abgefeuert. Die Armee griff daraufhin zwei Stützpunkte der islamistischen Hamas in dem Küstengebiet an.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas wird von Israel, den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft. Sie hatte 2007 gewaltsam die Kontrolle im Gazastreifen übernommen und hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahnen geschrieben.