Video-Analyse vom Klimagipfel

Es wird getanzt – doch der Frust regiert

Es ist zehn nach zwölf. Da ist sich eine überwältigende Mehrheit von Wissenschaftlern einig. Und trotzdem kommt die Weltgemeinschaft beim Klimaschutz kaum voran. Kurz vor dem Ende des Klimagipfels herrscht Frust.

Der internationale Handel mit Klimaschutz-Zertifikaten und die Finanzierung von Schäden, die in ärmeren Ländern durch Wetterextreme entstehen, sollten beim UN-Klimagipfel in Madrid geregelt werden. Doch einen Tag vor dem Abschluss der Konferenz stehen die Zeichen nicht auf Einigung. Das sorgt für Frust bei Delegierten, Aktivisten und Wissenschaftlern.









"Eine Abschlusserklärung muss her", sagt t-online.de-Reporterin Nathalie Helene Rippich. Wie die Stimmung vor Ort ist, was das Positive am Gipfel ist, warum eine Einigung aber wackelt und noch nicht in Sicht ist, berichtet sie oben im Video über diesem Text.

Verwendete Quellen: Recherche vor Ort

eigene Beobachtungen