Umkämpfte Ostukraine

Ukraine und Separatisten tauschen Gefangene aus

29.12.2019, 12:01 Uhr | AFP

Seit langer Zeit herrscht Krieg zwischen der ukrainischen Regierung und prorussischen Separatisten im Osten des Landes. Nun haben beide Seiten einen erneuten Austausch von Gefangenen eingeleitet.

In der Ostukraine hat der angekündigte Gefangenenaustausch zwischen der ukrainischen Regierung und prorussischen Rebellen begonnen. Der Austausch habe am Kontrollposten Majorske in der Region Donezk begonnen, erklärte das ukrainische Präsidialamt am Sonntagvormittag im Onlinedienst Twitter. Die Konfliktparteien teilten zunächst keine genauen Zahlen mit. Die ostukrainischen Separatisten hatten am Samstag erklärt, dass sie 55 Gefangene freigeben würden und im Gegenzug 87 Gefangene übergeben bekommen sollten.

Ukrainische Medien berichteten, die prorussischen Rebellen würden hauptsächlich Angehörige der ukrainischen Armee sowie inhaftierte Aktivisten und Journalisten freilassen.

Nicht der erste Austausch

Auf Live-Aufnahmen, die vom ukrainischen Präsidentenbüro übertragen wurden, waren zwei Busse zu sehen, die auf einem von ukrainischen Soldaten bewachten Feld in der Nähe des Dorfes Odradiwka im von Kiew kontrollierten Gebiet, etwa zehn Kilometer von der Frontlinie entfernt, ankamen. Journalisten war der Zugang zu dem Gebiet nicht gestattet.

Einen ersten großen Gefangenenaustausch in dem seit 2014 währenden Ukraine-Konflikt hatte es Anfang September gegeben. Damals tauschten die Ukraine und Russland jeweils 35 Gefangene aus.