Taliban reklamiert Abschuss

US-Militärflugzeug in Afghanistan abgestürzt – zwei tote Soldaten

28.01.2020, 20:57 Uhr | dpa

In Afghanistan sind beim Absturz einer Militärmaschine der US-Streitkräfte zwei Soldaten ums Leben gekommen. Das Flugzeug stürzte über von den Taliban kontrollierten Gebieten ab.

Die US-Streitkräfte haben nach dem Absturz eines US-Militärflugzeugs in Afghanistan den Tod von zwei Soldaten bekanntgegeben. Ihre sterblichen Überreste seien in der Nähe des Absturzortes in der Provinz Gasni gefunden worden, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Sie seien von den ansässigen Afghanen ihren Bräuchen entsprechend "mit Würde und Respekt" behandelt worden, hieß es weiter. Auch der Flugdatenschreiber der am Montag verunglückten Maschine vom Typ Bombardier E-11A sei geborgen worden.

US-Kräfte hätten die Überreste des Flugzeugs zerstört, hieß es. Die Ursache des Unglücks werde noch untersucht, es gebe aber keine Hinweise auf einen Abschuss des Jets, erklärte das Ministerium weiter.

Lokalen Behördenvertretern zufolge war die Maschine über einem Gebiet abgestürzt, das die Taliban kontrollieren. Mehrere Stunden nach dem Absturz hatten die Extremisten mitgeteilt, sie hätten die Maschine im Bezirk Deh Jak abgeschossen. Das Pentagon hatte dieser Darstellung bereits am Montag widersprochen.

In der Vergangenheit haben die Taliban immer wieder Abstürze von Militärflugzeugen oder Hubschraubern des US-Militärs oder der afghanischen Armee für sich reklamiert. Gleichzeitig sind das US-Militär und auch das afghanische Verteidigungsministerium zurückhaltend bei der Bestätigung von Abschüssen.