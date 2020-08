Nukleares Material aufbewahrt?

Iran erlaubt UN-Behörde Inspektion von zwei Atom-Standorten

27.08.2020, 00:48 Uhr | dpa

Hassan Ruhani lässt sich neue Entwicklungen in der Atomenergie erklären: Der iranische Präsident begrüßte eine Einigung mit der IAEA. (Quelle: Uncredited/Iranian Presidency Office/Archivbild/dpa)

Der Streit um zwei angeblich geheime Atom-Standorte im Iran hat das Verhältnis zwischen der Islamischen Republik und der Internationalen Atomenergiebehörde belastet. Nun hat es eine Einigung gegeben.

Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) haben ihren Streit um die Inspektion von zwei angeblich geheimen Atom-Standorten beigelegt. Beide Seiten hätten sich nach intensiven Beratungen darauf geeinigt, dass Teheran den Inspekteuren aus Wien freiwillig den Zugang einräume, teilten IAEA-Chef Rafael Grossi und Irans Atom-Chef Ali-Akbar Salehi in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch mit. Der seit langem schwelende Streit hatte das Verhältnis zwischen der UN-Behörde und der Islamischen Republik stark belastet.

An den beiden Standorten in Teheran und Isfahan soll der Iran nukleares Material aufbewahrt haben. Satellitenbilder deuten laut IAEA darauf hin, dass diese Stätten gesäubert und Spuren früherer Aktivitäten beseitigen worden sind. Die iranische Atomorganisation bestreitet dies und hatte bisher die IAEA-Forderung abgelehnt. Dies hatte bei vielen Staaten zu Besorgnis geführt. Die IAEA sicherte ihrerseits zu, dass sie gegenwärtig keine weiteren Fragen zu diesem Thema habe.

Ruhani begrüßte die Einigung

Die IAEA überwacht die Einhaltung des Atomabkommens mit dem Iran. Der Deal von 2015 soll die Islamische Republik am Bau einer Atombombe hindern. Die strittige Frage hatte zwar nicht direkt etwas mit der Vereinbarung zu tun, aber die USA hatten das Verhalten Teherans als Beweis angeführt, dass dem Iran nicht zu trauen sei.

Irans Präsident Hassan Ruhani begrüßte die Einigung zwischen dem Iran und der IAEA. "Die Einigung war der Weg in die richtige Richtung für eine Beilegung der Differenzen", sagte Ruhani am Mittwoch nach einem Treffen mit IAEA-Chef Grossi. Für den Iran spiele die IAEA laut Ruhani eine wichtige Rolle für die Rettung des Atomabkommens von 2015, das nach dem Ausstieg der USA "derzeit nur noch mit Krücken gehen kann, aber noch am Leben ist".