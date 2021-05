Flug von Wien nach Moskau

Russland verweigert Umfliegen von Belarus

27.05.2021, 17:28 Uhr | rtr, AFP, MaM

Ein Flugzeug der Austrian Airlines wollte am Donnerstag von Wien nach Moskau aufbrechen – und den belarussischen Flugraum dabei vermeiden. Doch Russland stellte sich quer. Der Flug musste abgesagt werden.

Die zur Lufthansa gehörende Austrian Airlines hat am Donnerstag einen Linienflug von Wien nach Moskau abgesagt. Die Maschine hätte aufgrund einer Empfehlung der EU-Agentur für Luftsicherheit (EASA) Belarus umfliegen sollen, teilte die österreichische Fluglinie mit. Eine Änderung der Flugroute müsse aber behördlich genehmigt werden. "Die russischen Behörden haben uns diese Genehmigung nicht erteilt", hieß es von der Fluglinie. Der Flug musste daher gestrichen werden. Die russischen Luftfahrtbehörden lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Europäische Union hat ihre Fluggesellschaften aufgefordert, Belarus und seinen Luftraum zu meiden. Das Land hatte am Sonntag eine Ryanair-Maschine unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Athen nach Vilnius. In Minsk wurden der in Polen und in Litauen im Exil lebende Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin festgenommen.