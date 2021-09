Entgegen aller Versprechen

Im Video: So isolieren die Taliban jetzt Frauen von Männern

14.09.2021, 12:41 Uhr | rtr, t-online

Die Taliban wollen künftig Frauen und Männer in Universitäten und Schulen trennen. Frauen sollen außerdem mit weiteren Einschränkungen belegt werden. (Quelle: Reuters)

So trennt die Taliban Männer und Frauen in den Universitäten

Die neue Taliban-Regierung hat die Macht in Afghanistan übernommen und errichtet einen komplett neuen Staat nach eigenen Regeln. Aufnahmen zeigen nun, wie kurios die Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit aussieht.

Die Taliban planen die Fortschritte der letzten 20 Jahre in Afghanistan in weiten Teilen zurückzunehmen. Schon kurz nach der Machtübernahme verkündeten sie, einen Staat aufbauen zu wollen, dessen Gesetze sich an der Scharia orientieren.

Dazu gehört für die Terroristen auch, Frauen und Männer in Bildungseinrichtungen voneinander zu isolieren. Aktuelle Aufnahmen aus dem Land bestätigen das Vorhaben jetzt. Einige Studierende äußerten sogar schon öffentlich Kritik.

Wie es jetzt an afghanischen Universitäten aussieht und welche weiteren Veränderungen die Taliban planen, sehen Sie, wenn Sie hier klicken oder oben im Video.