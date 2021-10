Evakuierungsflug

Flugzeug soll weitere 219 Ortskräfte aus Afghanistan einfliegen

14.10.2021, 19:57 Uhr | AFP

Flugzeug am Flughafen Kabul: Die in Leipzig erwartete Maschine soll im pakistanischen Islamabad starten. (Quelle: Saifurahman Safi /imago images)

Einem Medienbericht zufolge landet am Abend eine Maschine aus Islamabad auf dem Leipziger Flughafen. An Bord befinden sich demnach mehr als 220 Afghanen, die in Deutschland erwartet werden.

Am Donnerstagsabend wird laut einem Medienbericht ein neuer Evakuierungsflug mit Menschen aus Afghanistan in Deutschland erwartet. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Angaben aus Regierungskreisen berichteten, sollte die Maschine gegen 21 Uhr in Leipzig landen. An Bord befinden sich demnach 219 aus Afghanistan ausgeflogene Menschen.

Davon sollen demnach 21 Menschen in andere EU-Länder weiterreisen. Die Maschine kommt dem Bericht zufolge aus dem pakistanischen Islamabad. Bei den Ausgeflogenen handele es sich um frühere Ortskräfte der Bundeswehr und anderer Institutionen sowie um weitere Afghaninnen und Afghanen, die aus humanitären Gründen eine Aufnahmezusage erhalten hätten.

Am Montag hatte das Bundesinnenministerium die Gesamtzahl der Menschen, die bis dahin wegen der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Afghanistan nach Deutschland gebracht worden waren, mit rund 6.100 beziffert.