Viele Kinder

"Sea-Watch 3" rettet 120 Bootsflüchtlinge

18.10.2021, 04:45 Uhr | AFP

Das Rettungsschiff Sea Watch 3 fährt vor der Küste Italiens (Archivbild). Die Organisation hat am Wochenende 120 Flüchtlinge gerettet. (Quelle: Sally Hayden/imago images)

In zwei Rettungsaktionen sind von der deutschen Organisation Sea-Watch 120 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gefischt worden. Sie waren vor der libyschen Küste entdeckt worden.

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer 120 Migranten aus Seenot gerettet. Wie die Organisation am Sonntag im Onlinedienst Twitter mitteilte, nahm ihr Rettungsschiff "Sea-Watch 3" vor der libyschen Küste zunächst 66 Bootsflüchtlinge an Bord, darunter viele Kinder. Die Menschen würden an Bord medizinisch versorgt. Drei Stunden später meldete Sea-Watch eine zweite Rettungsaktion, bei der 54 Menschen von einem Schlauchboot gerettet worden seien.

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits etwa 1.400 Migranten bei der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer gestorben. Nach offiziellen Zahlen waren es im vergangenen Jahr mehr als 1.200 Todesopfer. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus.