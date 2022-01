"Beträchtliche Anzahl"

Russische Spezialeinheiten sollen bereits in der Ukraine sein

26.01.2022, 16:02 Uhr | dpa

Laut britischer Medien sind russische Spezialeinheiten und Spione bereits in der Ukraine aktiv. Sie sollen "unkonventionell" sein – und könnten demnach einen Angriff vorbereiten.

In der Ukraine sollen sich bereits russische Spezialeinheiten und Spione aufhalten. Das berichtet der britische " Daily Mirror" und beruft sich dabei auf Aussagen des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace. Demnach soll Wallace im auswärtigen Ausschuss des britischen Unterhauses von Gruppen gesprochen haben, die "auf nicht konventionelle Weise mit dem russischen Staat verbunden sind" und "Anlass zur Sorge geben sollten".

Dabei soll es sich um Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes GRU handeln. Dem Bericht zufolge wurden sie als Vorhut für einen Angriff in das Land geschickt. Laut Wallace spreche man von einer "beträchtlichen Anzahl von Personen", die sich bereits in der Ukraine aufhalten. Der ukrainische Geheimdienst sei im Gegenzug rund um die Uhr damit beschäftigt, russische Spione zu ergreifen.

Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarsches in der Nähe der Ukraine wird im Westen befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland planen könnte – was Moskau dementiert. Als Reaktion auf die sich weiter verschärfenden Spannungen hatten mehrere Nato-Mitgliedsländer Schiffe und Militärflugzeuge zu Wochenbeginn in Richtung Osten geschickt.