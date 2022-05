Tats├Ąchlich ist Afrika dem Bericht zufolge st├Ąrker von D├╝rre betroffen als jeder andere Kontinent. In den vergangenen hundert Jahren wurden dort mehr als 300 D├╝rreereignisse verzeichnet, hei├čt es in dem Bericht. Das seien 44 Prozent der D├╝rren weltweit. Zudem erlebe Afrika s├╝dlich der Sahara in dramatischer Weise die Auswirkungen des Klimawandels. Extremwetterereignisse wie D├╝rre treten h├Ąufiger und intensiver auf.

Auch in Europa steigt die Zahl an D├╝rren drastisch an

Doch auch in Europa wurden im vergangenen Jahrhundert immerhin 45 gr├Â├čere D├╝rren verzeichnet, die Millionen Menschen trafen und einen wirtschaftlichen Gesamtschaden von 27,8 Milliarden Dollar verursachten. Inzwischen seien rund 15 Prozent der Landfl├Ąche und etwa 17 Prozent der Bev├Âlkerung der EU von D├╝rre betroffen, so der UN-Bericht. Die j├Ąhrlichen wirtschaftlichen Verluste in der EU und in Gro├čbritannien beliefen sich inzwischen auf neun Milliarden Euro j├Ąhrlich.

"Jedes Jahr verliert die Welt eine Fl├Ąche mit fruchtbaren B├Âden vom Ausma├č Bulgariens", sagte Jochen Flasbarth, Staatssekret├Ąr des Bundesministeriums f├╝r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Abidjan. "Das m├╝ssen wir stoppen. Ohne fruchtbare B├Âden gibt es auch keine Nahrungsmittel."

Die Bilanzen des Deutschen Wetterdienstes weisen schon seit Jahren immer wieder nicht nur Temperaturanstiege im Vergleich zu fr├╝heren Zeiten auf, sondern auch Niederschlagsmangel. Gerade im Nordosten Deutschlands klagen die Landwirte schon seit Jahren regelm├Ą├čig ├╝ber D├╝rreprobleme. Im April etwa fielen dort teilweise nur 25 Liter Regen pro Quadratmeter und verst├Ąrkten das bereits bestehende Niederschlagsdefizit. Der D├╝rremonitor des Helmholtz Zentrum f├╝r Umweltforschung zeigt bereits jetzt in weiten Teilen Brandenburgs, aber auch in Regionen Niedersachsens au├čergew├Âhnliche oder extreme D├╝rre im Gesamtboden aus.

2040 k├Ânnte jedes vierte Kind von Wassermangel betroffen sein

Allein in diesem Jahr sind nach UN-Angaben nahezu 160 Millionen Kinder schwerer und anhaltender D├╝rre ausgesetzt, mehr als 2,3 Milliarden Menschen weltweit sind unzureichend mit Wasser versorgt. Bis zum Jahr 2040 k├Ânnte nach UN-Sch├Ątzungen jedes vierte Kind weltweit von Wassermangel betroffen sein.