Junger Palästinenser von israelischer Armee getötet

Im besetzten Westjordanland ist ein Jugendlicher nach palĂ€stinensischen Angaben bei ZusammenstĂ¶ĂŸen mit israelischen Soldaten getötet worden. Der 15-JĂ€hrige sei in der NĂ€he der Stadt Bethlehem von einer Kugel in den Nacken getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag mit. PalĂ€stinensische Medien berichteten, der Jugendliche sei zunĂ€chst in ein Krankenhaus eingeliefert worden und dort an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.