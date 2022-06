Der gerade erst zu neun Jahren Haft verurteilte Kremlgegner Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben in ein Straflager mit h├Ąrteren Bedingungen als bisher verlegt worden. Er sei in die Strafkolonie 6 in Melechowo nahe der Stadt Kowrow verlegt worden. "Die Reise geht weiter", teilte der Kremlkritiker am Mittwoch auf Instagram mit, gerade sei er in Quarant├Ąne. Zuvor hatten sich Angeh├Ârige, Mitarbeiter, Freunde und Unterst├╝tzer Sorgen gemacht ├╝ber den Verbleib des sch├Ąrfsten Gegners von Kremlchef Wladimir Putin. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch sagte am Vortag, sein Leben sei in Gefahr.