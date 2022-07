Niederlande: Polizei schießt bei Bauernprotest auf Traktor

Den Stra├čenschildern zufolge ist das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gefahren. Von wem die Videoaufnahme stammt und wer sich au├čerdem in dem Auto befindet, auf das der Traktor beim Abbiegen kurze Zeit zuzusteuern scheint, ist bisher unklar. Das zweite Video soll die Szene von einem anderen Standort zeigen.

Bauern protestieren seit Tagen

Seit mehr als zwei Wochen protestieren die Bauern in den Niederlanden inzwischen gegen geplante Umweltauflagen. Der Stickstoff-Aussto├č soll so drastisch reduziert werden, dass nach Einsch├Ątzung der Regierung etwa 30 Prozent der Viehbauern ihren Betrieb aufgeben m├╝ssen.

Landwirte blockieren bereits seit Tagen Gro├člager von Superm├Ąrkten und Stra├čen mit Treckern. Von einer Eskalation war bereits in der vergangenen Woche die Rede, als Bauern mit Treckern eine Polizeisperre vor dem Haus von Umweltministerin Christianne van der Wal durchbrochen und G├╝lle abgeladen hatten. Auch an anderen Orten hatten Bauern Politiker bedroht, Polizeiautos besch├Ądigt und Br├Ąnde gelegt. Der Regierungschef nannte dies unakzeptabel: "Man l├Ądt keine G├╝lle ab, man macht Kindern keine Angst und bringt keine Familien in Gefahr."