Chinesische Kampfflieger dringen offenbar erneut in Taiwans Luftraum ein

Aktualisiert am 13.08.2022 - 17:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Taiwan meldet chinesische Kampfflieger in Luftverteidigungszone

Die Lage im Südchinesischen Meer ist angespannt: Chinesische Kampfflugzeuge sind nach Angaben aus Taipeh erneut in Taiwans Luftverteidigungszone geflogen.

Die chinesische Luftwaffe hat nach Angaben Taiwans erneut die Luftverteidigungszone verletzt. 13 Kampfflugzeuge hätten am Samstag den Median der Taiwanstraße zwischen der Insel und dem chinesischen Festland überflogen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Mitte der Meerenge gilt als inoffizielle Grenze zwischen Taiwan und China .

Zuvor hatte das Außenministerium in Taiwan den USA ausdrücklich für konkrete Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Frieden in der Taiwanstraße gedankt. Chinas unprovozierte militärische und wirtschaftliche Einschüchterung habe den Zusammenhalt im weltweiten Lager der Demokratien gestärkt.

USA: "Verpflichtung für die Freiheit der Navigation"

Nach den Worten eines hohen US-Regierungsbeamten werden die USA in den "kommenden Wochen" mit Schiffen und Flugzeugen die Taiwanstraße durchqueren. Die US-Streitkräfte würden "im Einklang mit ihrer langfristigen Verpflichtung für die Freiheit der Navigation (...) weiterhin fliegen, auf der See fahren und dort operieren, wo das Völkerrecht das erlaubt", sagte Kurt Campbell, Koordinator der US-Regierung für Asien und den Pazifik, am Freitag vor Journalisten.